Innerhalb der ersten Stunden seien rund 200.000 Fahrscheine verkauft worden, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Zwischenzeitlich sei die Online-Buchung bei der Bahn überlastet gewesen. Das Ticket wird auch von den regionalen Verkehrsverbünden angeboten. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben wurden am ersten Verkaufswochenende 130.000 Tickets verkauft, die Mehrzahl davon über digitale Kanäle. Das Unternehmen hatte bereits am Freitag mit dem Verkauf begonnen, nachdem der Bundesrat den Weg für die Sonder-Fahrkarten freigemacht hatte.

Das Ticket gilt bundesweit im Nahverkehr, also auch in Regionalzügen. Eine Fahrradmitnahme ist nicht inbegriffen. Die Sonderaktion dauert von Anfang Juni bis Ende August. Sie soll nach dem Willen der Bundesregierung für Entlastung angesichts der starken Inflation sorgen und zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel animieren. Wegen des hohen Andrangs will die Bahn im Sommer 50 zusätzliche Züge einsetzen. Auch andere Verkehrsbetriebe kündigten an, ihr Angebot aufzustocken.

