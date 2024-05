Artikel 1 des Grundgesetzes, geschrieben auf einer Glaswand als Teil des Kunstwerks von Dani Karavan an der Spreepromenade. (Imago / Shotshop / K-H Spremberg )

Rund 1.000 Polizisten seien für die Sicherheit und zur Lenkung des Verkehrs im Einsatz, teilten die Behörden mit. So wird der ganze Bereich zwischen Bundeskanzleramt und den Bundestagsgebäuden gesperrt. Zudem wird es am Vormittag wegen des Gottesdienstes in der Marienkirche am Alexanderplatz Einschränkungen geben.

Zentraler Redner auf dem Festakt zu 75 Jahren Grundgesetz ist Bundespräsident Steinmeier. Teilnehmen werden auch Kanzler Scholz und zahlreiche Minister, Ministerpräsidenten sowie Vertreter des Bundestags und weiterer Institutionen. Es werden etwa 1.100 Gäste erwartet.

