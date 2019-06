Der neue Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, plädiert angesichts der hohen Temperaturen für Hitzepausen bei der Arbeit.

Wichtig sei, die Schlagzahl etwas herunterzufahren und - wenn irgendmöglich - eine Extra-Pause einzulegen, sagte Reinhardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Arbeitgeber sollten dies aus Fürsorge für ihre Mitarbeiter ermöglichen. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach betonte, notwendig seien flexible Regelungen. Die klassischen Pausenzeiten seien für die extreme Hitze nicht ausgelegt.



In Deutschland war der Juni nach vorläufigen Ergebnissen der wärmste und sonnigste seit Beginn flächendeckender Wetteraufzeichnungen vor fast 140 Jahren. Auch in weiteren europäischen Ländern handelt es sich um den sonnigsten und heißesten Juni der Messgeschichte. Frankreich verzeichnete etwa mit fast 46 Grad Celsius einen neuen Hitzerekord. In Spanien verhängten die Behörden ein Ernteverbot.