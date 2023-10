Polens Premierminister Morawiecki und seine Familie warten in einer Schule in Warschau auf ihre Stimmabgabe für die Parlamentswahl. (picture alliance / Anadolu / Murat Temizer)

Bis zum Mittag gaben nach Angaben der Wahlkommission knapp 23 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei der letzten Wahl im Oktober 2019 hatten im gleichen Zeitraum gut 18 Prozent der Wähler abgestimmt. Der Sender TVN24 zeigte Bilder aus mehreren Städten, in denen Wähler vor den Wahllokalen Schlange standen. Auch in Deutschland gab es vor der polnischen Botschaft in Berlin großen Andrang.

Die rechtskonservative Regierungspartei PiS könnte laut Umfragen zwar stärkste Kraft bleiben, die absolute Mehrheit aber verlieren. Die oppositionelle Bürgerplattform des pro-europäischen früheren Regierungschefs Tusk liegt den Umfragen zufolge nur knapp hinter der PiS.

Erste Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr erwartet.

