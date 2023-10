Newsblog zu Landtagswahlen in Hessen und Bayern

Der Anteil der Briefwähler liegt nach Schätzungen der Wahlleitung in Bayern deutlich höher als bei der letzten Landtagswahl. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Bis 14 Uhr lag die Beteiligung bei rund 35,4 Prozent, wie die Landeswahlleitung unter Verweis auf Stichproben in Wahllokalen mitteilte. Aus dieser Angabe und dem erwarteten Anteil der Briefwähler lasse sich eine erste Schätzung der Gesamtwahlbeteiligung ableiten: Diese betrage aktuell rund 60 Prozent. Die Behörde geht demnach davon aus, dass der Anteil der Briefwähler in diesem Jahr deutlich höher ausfallen wird - der Zahl der beantragten Wahlscheine nach könnte er bei rund 40 Prozent liegen. Bei der Landtagswahl 2018 lag die Wahlbeteiligung insgesamt bei 73,2 Prozent.

+++ In der bayerischen Landeshauptstadt München hatte der dortige Marathon keine Auswirkungen auf die Abstimmung.

Ein Polizeisprecher sagte, es sei unproblematisch gelaufen. Einige Wähler mussten die Marathon-Strecke überqueren, um zu ihrem Wahllokal zu kommen. In Berlin hatte bei der Bundestagswahl 2021 neben eklatanten Mängeln bei der Vorbereitung der Wahl auch der Berlin-Marathon zu einem Chaos mit fehlenden Stimmzetteln, langen Warteschlangen vor Wahllokalen und Stimmabgaben nach 18.00 Uhr geführt.

+++ Bei der Landtagswahl in Hessen hat bis zum frühen Nachmittag deutlich weniger als ein Drittel der Wahlberechtigten vor Ort die Stimme abgegeben.

Die Wahlbeteiligung lag bis 14 Uhr bei 27,7 Prozent, wie die Landeswahlleitung in Wiesbaden mitteilte. Die Stimmen der Briefwähler wurden dabei nicht mitgezählt. Beim Urnengang vor fünf Jahren hatte die Wahlbeteiligung bis zum frühen Nachmittag bei 38,8 Prozent gelegen, ebenfalls ohne Briefwahlstimmen.

+++ Mehrere Spitzenkandidaten der Regierungs- und Oppositionsparteien haben in Bayern und Hessen mittlerweile ihre Stimmen abgegeben.

Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) wählte in Nürnberg. "Wir wollen ein stabiles und starkes Bayern. Aber jetzt warten wir ab, was die Menschen heute entscheiden in Bayern", sagte Söder anschließend. Im hessischen Schwalbach am Taunus gab Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin Faeser ihre Stimme ab, in Frankfurt wählte Amtsinhaber Rhein (CDU). Faeser hat als Ziel der Landtagswahl ausgegeben, die CDU nach beinahe einem Vierteljahrhundert wieder in die Opposition zu drängen. Im Fall einer Wahlschlappe will sie Bundesministerin bleiben.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.