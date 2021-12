Offenbar überlegen immer mehr junge Menschen in Bosnien-Herzegowina, auszuwandern. (IMAGO / Pixsell)

Der Hohe Repräsentant der internationalen Staatengemeinschaft für die Region, Schmidt, bezeichnete die Lage in dem südosteuropäischen Land als "dramatisch". Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk , 70 Prozent der jungen Leute wollten weg aus Bosnien und Herzegowina, weil sie dort keine Perspektive und auch keine Sicherheit mehr für sich sähen. Es handele sich um einen regelrechten "Braindrain", einen Abzug einer ganzen Generation.

Diese jungen Leute wollten auch nicht nach Russland, sondern sähen ihre Zukunft in der EU, speziell in Deutschland, erläuterte der Hohe Repräsentant. Es handele sich in vielen Fällen um gut ausgebildete Nachwuchskräfte, die Bosnien und Herzegowina dann verloren gingen. Die großen politischen Wortführer in der Region dächten nicht einen Moment über diesen "dramatischen Generationenabzug" nach, kritisierte Schmidt.

Zu den Abspaltungstendenzen der serbischen Teilrepublik Srpska sagte Schmidt, diese folgten seiner Einschätzung nach keinem großen Plan oder einer Strategie - es handele sich eher um eine schleichende Form von Auflösung eines Staates. Der frühere Bundeslandwirtschaftsminister machte auch die internationale Gemeinschaft dafür verantwortlich. Sie habe die Lage in Bosnien und Herzegowina lange als ruhig und damit falsch eingeschätzt. Die Antwort könne nun in finanziellen und wirtschaftlichen Sanktionen liegen. "Ich schließe gar nichts aus, wenn es darum geht, den Frieden in der Region und in dem Land zu wahren."

In Bosnien und Herzegowina zeichnen sich erhebliche politischen Veränderungsprozesse ab. Am Wochenende hatte das Parlament der Teilrepublik Srpska beschlossen, sich von der Zentralregierung abzuspalten. Der Austritt soll innerhalb des nächsten halben Jahres vonstatten gehen. Dieser schließt auch den Rückzug aus der Armee, aus dem Justiz- und dem Steuersystem ein.

Von vielen vor allem jüngeren Menschen wird dies als Signal für einen politischen Rückschritt in Bosnien und Herzegowina gewertet. Die Sorge vor drohenden Konflikten zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppierungen in der Region wächst. Eine hohe Arbeitslosigkeit und Armutsquote lassen zudem die wirtschaftlichen Perspektiven als gering erscheinen.

