"Die Mehrkosten für Diesel sind so stark gestiegen, dass man sie nicht dauerhaft abfedern kann." (Deutschlandradio Kultur / Änne Seidel)

Die Mehrkosten für Diesel seien so stark gestiegen, dass man sie nicht dauerhaft abfedern könne, sagte Vizepräsident Hasenkamp der "Welt am Sonntag". Der Plan der Bundesregierung, die Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate abzusenken, habe am Ende nicht mehr als einen dämpfenden Effekt. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft, Kurth. Zugleich betonte Kurth jedoch, alles, was an Entlastung bei den Unternehmen ankomme, sei hilfreich.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.