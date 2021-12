Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, der bayersische Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) (IMAGO / Sven Simon)

Neben Bußgeldern könne man etwa auch über finanzielle Nachteile bei der gesetzlichen Krankenversicherung nachdenken, sagte der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als Beispiele für sogenannte Malus-Regelungen nannte er höhere Beiträge für Ungeimpfte, eine Beteiligung an den Behandlungskosten oder auch eine Streichung des Krankengeldes. Zur Begründung führte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz ein erhöhtes Risiko für Ungeimpfte an, schwer an Covid-19 zu erkranken.

