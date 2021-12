Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, der bayersische Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) (IMAGO / Sven Simon)

Möglich seien etwa auch finanzielle Nachteile bei der gesetzlichen Krankenversicherung, sagte der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als Beispiele nannte er höhere Beiträge, eine Beteiligung an den Behandlungskosten oder auch eine Streichung des Krankengeldes. Zur Begründung führte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz ein erhöhtes Risiko für Ungeimpfte an, schwer an Covid-19 zu erkranken. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke rief dazu auf, mit der Entscheidung über eine Impfpflicht noch zu warten. Man werde erst Ende Januar oder im Februar wissen, wo man stehe. Sein nordrhein-westfälischer Kollege Wüst betonte, Auffrischungs-Impfungen sowie auch etwaige weitere Impfungen seien der wichtigste Baustein der Pandemiebekämpfung.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach bezeichnete die laufende Impfkampagne auf Twitter als "Geschenk an die ganze Gesellschaft". Er danke allen, die Vakzine verabreichen oder sich verabreichen lassen.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.