Bayerns Ressortchef Holetschek teilte anschließend mit, Mertens Aussage in einem FAZ-Podcast , wenn er Vater eines sieben Jahre alten Kindes wäre, würde er es derzeit nicht gegen Corona impfen lassen, sei missverstanden worden. Mertens habe in der Konferenz deutlich gemacht, es sei so gemeint gewesen, dass er einem Kind keinen Impfstoff geben würde, für den noch keine Empfehlung vorliege. In dem Kontext habe Mertens auch angekündigt, dass die Stiko noch diese Woche eine Impfempfehlung für fünf- bis elfjährige Kinder aussprechen werde, führte Holetschek aus. Die Gesundheitsminister von Bund und Länder hatten gestern in einer Videoschalte beraten.