Heinz Holligers Gesamteinspielung der Schubert-Sinfonien mit dem Kammerorchester Basel, die in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk entstand, ist eine Klangreise ohne Übergepäck. Streicher und Bläser entsprechen dem Standard des frühromantischen Orchesters, das Vibrato wird als kostbares Gut behandelt und äußerst sparsam eingesetzt. "Es wird nie dick, auch im größten Tutti nicht. Das ist mir sehr vorbildhaft für meine Art Musik zu machen." Die so geschaffene Transparenz bringt einen weiteren Aspekt zum Tragen: die Nähe zum Theater. Denn Schuberts Melodien, fügt Holliger hinzu, sind "wie Bühnenfiguren in ständig wechselnder Beleuchtung".

Neue Deutschlandfunk-Produktionen

Franz Schubert

Ouvertüre zur Oper "Fierrabras", D 796

Sinfonie Nr. 5 B-Dur, D 485

Sinfonie Nr. 1 D-Dur, D 82

Kammerorchester Basel

Ltg.: Heinz Holliger

Aufnahme vom Juni 2018 aus dem Landgasthof Riehen