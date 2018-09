Die Oscar-Akademie verzichtet vorerst auf ihren Plan, eine neue Preiskategorie für besonders erfolgreiche Filme einzuführen.

Das Anfang August vorgestellte Vorhaben war auf breite Kritik gestoßen. Jetzt erklärte die Akademie in Hollywood, die Vielzahl von Reaktionen zeige, dass eine weitere Diskussion mit den Mitglieder nötig sei. Man werde diesen Vorschlag weiter prüfen, bei der nächsten Oscar-Verleihung im kommenden Februar werde er aber noch nicht umgesetzt.



An anderen angekündigten Änderungen werde die Oscar-Akademie aber festhalten. So soll die nächste Gala auf drei Stunden begrenzt werden. Einige Preiskategorien sollen nicht mehr in der Live-Übertragung zu sehen sein, sondern während der Werbepausen. Höhepunkte dieser Ehrungen sollen dann in gekürzter Form in die weltweite Übertragung eingespielt werden. Die 91. Oscar-Verleihung ist für den 24. Februar 2019 geplant.