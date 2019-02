Der durch Filmmusicals wie "Singin' in the Rain" und "Funny Face" bekannte US-Regisseur Stanley Donen ist tot.

Wie seine Familie heute mitteilte, starb der Filmemacher und Choreograph bereits am Donnerstag im Alter von 94 Jahren in New York. Donen war einer der letzten Vertreter von Hollywoods goldener Ära. In den 40er und 50er Jahren arbeitete er mit Stars wie Fred Astaire, Gene Kelly, Cary Grant und Audrey Hepburn. 1998 erhielt Donen einen Oscar für sein Lebenswerk.