Der US-Schauspieler, Autor und Regisseur Carl Reiner ist tot.

Wie seine Assistentin bekanntgab, starb er gestern in seinem Haus in Beverly Hills im Alter von 98 Jahren. Von ihm stammte die Idee zur Sitcom "The Dick van Dyke Show" in den 1960er-Jahren, in der er auch mitwirkte. Als Schauspieler war er unter anderem in der "Oceans-Eleven-Reihe" zu sehen. Regie führte Reiner in Filmen wie "Oh Gott..." Ende der Siebziger und "Tote tragen keine Karos" oder "Solo für Zwei" in den Achtzigerjahren mit Steve Martin in den Hauptrollen. Carl Reiners Sohn Rob wurde ebenfalls Regisseur und Schauspieler.