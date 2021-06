Der US-Schauspieler Ned Beatty ist tot.

Er starb im Alter von 83 Jahren in Los Angeles. Beatty spielte in über 200 Filmen und Fernsehproduktionen mit. Bekannt wurde er durch seine Nebenrollen in Filmen wie "Beim Sterben ist jeder der erste" sowie "Superman" und "Network" . Letztere brachte Beatty eine Oscarnominierung ein.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.