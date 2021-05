Der US-Schauspieler Kevin Clark ist im Alter von 32 Jahren bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei wurde er in Chicago von einem Auto angefahren. Er erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Clark wurde vor allem durch seine Rolle in der US-Komödie "School of Rock" bekannt. Er spielte darin an der Seite von Jack Black den jungen Schlagzeuger Freddy "Spazzy McGee".

