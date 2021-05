Der US-Fernsehsender NBC wird im kommenden Jahr nicht die Zeremonie für die Golden-Globes übertragen.

Als Grund nannte der Sender, man brauche mehr Zeit für die geplante Reform. Der zuständige Verband der Auslandspresse in Hollywood steht wegen fehlender Diversität und intransparenter Mitgliedschaftskriterien in der Kritik. Nach einem Bericht der "Los Angeles Times" gehören der Preis-Jury keine Schwarzen an. Der kleine Verband hatte angekündigt, neue Mitglieder aufzunehmen, vorrangig Afroamerikaner. Nach einem Bericht der "Los Angeles Times" gehören dem Verband keine schwarzen Reporter an.

