Der US-amerikanische Schauspieler Robert Forster ist tot.

Er starb am Freitag an den Folgen eines Hirntumors in Los Angeles, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Laut der "New York Times" spielte Forster im Laufe seiner fünf Jahrzehnte dauernden Karriere in mehr als 200 Filmen und Fernsehsendungen mit. Bekannt wurde er für seine Rolle in Quentin Tarantinos Film "Jackie Brown" (1997), die ihm auch eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller einbrachte. Foster trat auch in der Netflix-Serie "Breaking Bad" auf sowie in einem Fortsetzungsfilm dazu: "El Camino: A Breaking Bad Movie" startete genau an dem Tag, an dem Forster starb.