Es ist eine heftige Geste, die Landtags-Fraktion einer Partei vom Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald auszuschließen. Die Abgeordneten der AfD sind demokratisch gewählt, auch am Holocaust-Gedenken im Erfurter Landtag nahmen sie teil und ertrugen sogar die heftigen Angriffe des Historikers Götz Aly. Anders als ihre Kollegen im Bayerischen Landtag, die in ihrer Mehrheit die Rede von Charlotte Knobloch nicht hören wollten und den Saal verließen.

Ständige Provokation

Es ist eine heftige Geste gegenüber Abgeordneten, sie auszuladen, wenn sich andere im Gedenken an die im KZ Buchenwald ermordeten 56.000 Menschen auf dem ehemaligen Appellplatz versammeln und Kränze niederlegen. Doch die Ausladung der AfD-Fraktion durch den Stiftungsdirektor Volkhard Knigge ist nachvollziehbar, denn sie ist logisch begründet. Vor zwei Jahren, als der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke seine unsägliche Dresdner Rede hielt, in der er die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen als "dämliche Bewältigungspolitik" bezeichnet und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert hatte, hat ihm die Gedenkstätte Hausverbot für den Gedenktag erteilt. Das Hausrecht mußte damals mit einer Polizeisperre durchgesetzt werden, da Höcke dennoch auf dem Ettersberg erschien. Es geht ihm, immer und immer wieder, um Provokation und darum, den äußersten rechten Rand der Wählerschaft zu bedienen. Das hat er auch nach der Dresdner Rede immer wieder bewiesen. Das muss sich eine Gedenkstätte, die nicht nur erinnern will, sondern gerade aus der historischen Verantwortung heraus auf heutige Gefährdungen der Demokratie und Verletzung der Menschenwürde hinweist, nicht gefallen lassen. Nicht auf eigenem Grund und Boden. Und vor allem nicht in Gegenwart von Überlebenden und Nachfahren der Ermordeten. Das kann ihnen nicht zugemutet werden. Und es kann auch unserer wehrhaften Demokratie nicht zugemutet werden. Deshalb zieht die Buchenwald-Stiftung hier mit Recht eine rote Linie.

AfD- Fraktion steht hinter Höcke

Nun mag man einwenden, dass ja Höcke seine Rede in eigener Verantwortung gehalten habe und nicht seine Abgeordneten-Kollegen. Doch hat sich kein einziger seiner Fraktionskollegen von Höckes Äußerungen distanziert, sie haben sich sogar demonstrativ hinter ihn gestellt. Sie und ihre Parteifreunde haben ihn zum Landesvorsitzenden und zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl wiedergewählt. Das Landesschiedsgericht hat im letzten Jahr ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke zu dessen Gunsten niedergeschlagen. Der Bundesvorstand der AfD, noch unter Frauke Petry, wollte Höcke 2017 loswerden, da der, so wörtlich, "eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus" zeige. Eine makabre und bizarre Fußnote bleibt dabei, dass einer der Parteirichter, die Höcke freigesprochen haben, sich jüngst auf einer Wallfahrt zu Hitlers Geburtsort mit Nazi-Devotionalien fotografieren lassen hat.

Der Historiker Götz Aly hat Björn Höcke im Landtag als "rechtsradikalen Ideologen" bezeichnet. Auch der Verfassungsschutz beschäftigt sich intensiv mit ihm. Wer Höcke folgt, gehört nicht in eine Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus. Nicht an diesem Tag. Björn Höcke soll, wie auch alle anderen Bürger, alles sagen dürfen. Aber er muss auch damit rechnen, dass ihm widersprochen wird.

Henry Bernhard – (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Henry Bernhard wurde 1969 geboren und wuchs in Weimar auf. Er studierte Politik, Publizistik, VWL und Völkerrecht in Göttingen. Seit 1990 arbeitete er fürs Radio, davon 20 Jahre ausschließlich an langen Radiofeatures. Sein Schwerpunkt lag dabei auf historischen Themen – Geschichten aus dem geteilten Deutschland und aus dem "Dritten Reich", von gescheiterten Kommunisten und zurückgekehrten Juden, von Überlebenden und Verlierern der Geschichte. Nach einem Ausflug zum Fernsehen ist er seit 2013 Landeskorrespondent von Deutschlandradio in Thüringen.