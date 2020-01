Der CDU-Politiker Amthor hat Kritik auf sich gezogen, weil er sich am heutigen Holocaust-Gendenktag über Antisemitismus unter muslimischen Einwanderern geäußert hat.

Amthor gab dem Sender n-tv ein Interview anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Darin sagte er: "Klar ist auch, das darf man nicht vergessen, dass Antisemitismus natürlich vor allem in muslimisch geprägten Kulturkreisen besonders stark vertreten ist." Vor dem Hintergrund der Migration der vergangenen Jahre seien "an dieser Stelle natürlich viele Sorgen für die jüdische Bevölkerung da".



Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Korte, kommentierte: "Ausgerechnet am Gedenktag für den bürokratisierten, industrialisierten Massenmord Nazi-Deutschlands an sechs Millionen Juden auf so eine Idee zu kommen - das zeigt das ganze Ausmaß des Problems in diesem Land."



Der Grünen-Politiker von Notz schrieb, es irritiere "massiv", wenn Antisemitismus als deutscher Abgeordneter am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz vor allem als muslimisch verorte. Sein Parteikollege Kindler verwendete die Begriffe "geschmacklos" und "perfide". Und fuhr fort: "Richtig ist: Antisemitismus ist ein Problem in allen gesellschaftlichen Schichten und Religionsgruppen in Deutschland, auch unter Muslimen."



Auch die SPD-Politikerin und Berliner Staatssekretärin Chebli kritisierte Amthor und warf ihm vor, "AfD-Sprech" zu übernehmen.

"Keiner von uns Moslem"

Amthor selbst sagte der Deutschen Presse-Agentur später, er fühle sich missverstanden. In der umstrittenen Äußerung aus dem Interview habe er "auf die Frage geantwortet, was sich in den letzten Jahren verändert hat". Für ihn sei aber dennoch "völlig klar, dass die größte Gefahr im Bereich des Antisemitismus natürlich von Rechtsextremisten ausgeht".



Vor einiger Zeit hatte Amthor in Bezug auf Muslime schon einmal mit Äußerungen für Irritationen gesorgt. In einem Film des Reportage-Netzwerks "Y-Kollektiv", ist der Politiker auf dem Marktplatz einer Kleinstadt im Gespräch mit Bürgern zu sehen. Das Reportageteam begleitet ihn bei einem Besuch der Stadt Strasburg zum Tag der Deutschen Einheit. Nach dem Singen der Nationalhymne ist Amthor zu hören, wie er sagt, "keiner von uns Moslem, der das jetzt nicht singen kann". Amthor distanzierte sich später mehrfach von der Äußerunge. Die Situation war in einer Zeit entstanden, in der viele darüber diskutiert haben, ob Fußballspieler die Nationalhymne mitsingen sollten.