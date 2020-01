In Israel erinnern heute Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern an die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau vor 75 Jahren.

Nach Angaben des Außenministeriums in Jerusalem handelt es sich um das größte Staatsereignis seit der Gründung Israels im Jahr 1948. Beim sogenannten Holocaust-Forum wird Bundespräsident Steinmeier als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine Rede in der Gedenkstätte Yad Vashem halten. Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im besetzten Polen gilt weltweit als Symbol für den Holocaust. Nach Schätzungen wurden dort mehr als eine Million Menschen von den Nazis ermordet, zumeist Juden. Als Soldaten der Roten Armee das Lager am 27. Januar 1945 erreichten, fanden sie dort noch etwa 7.000 überlebende Häftlinge. Viele von ihnen starben innerhalb kurzer Zeit an den Folgen von Hunger, Krankheiten und Erschöpfung.