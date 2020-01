Der Germanist Karl-Heinz Göttert hat die Rede von Bundespräsident Steinmeier bei einer Holocaust-Gedenkveranstaltung in Jerusalem verteidigt.

Im Deutschlandfunk (Audiolink) sagte Göttert, der Vorwurf, Steinmeier habe zu viele abgenutzte Begriffe verwendet, sei überzogen: "Bestimmte Klischees wie 'Erinnerung wachhalten' müssen immer enthalten sein, sie sind unvermeidlich verbunden mit einer solchen Rede, die auch ein Ritual darstellt." Zugleich verwies er darauf, dass Steinmeier für seine Rede relativ wenig Zeit gehabt habe: "Den Holocaust in Worte zu fassen und dies in zehn Minuten zu gestalten, ist fast eine Überforderung."



Zuvor hatte unter anderem der Historiker Michael Wolffssohn die Rede als inhaltsleer kritisiert. Bei den immergleichen Worten sei es kein Wunder, dass kaum noch jemand zuhöre, sagte Wolffssohn der [Passauer Neuen |//plus.pnp.de/ueberregional/politik/3582677_Kein-Wunder-dass-kaum-noch-jemand-zuhoert.html]Presse.

Göttert: Es wird immer schwieriger, politische Reden zu halten

Der Germanist Göttert sagte, Steinmeier habe durchaus versucht, die Rede lebendig zu gestalten, etwa indem er ins Persönliche gegangen sei und auch über den rechtsextremen Anschlag in Halle (Saale) gesprochen habe. In der knappen Redezeit habe er aber auch Dinge unterbringen müssen, die man von ihm erwartet habe. Aus diesem Grund sei auch der Vergleich mit der berühmten Rede Richard von Weizsäckers aus dem Jahr 1985 anlässlich des 40. Jahrestags des Kriegsendes ungerecht; sie stelle einen Sonderfall in der Nachkriegsgeschichte dar.



Zugleich betonte Göttert den hohen Stellenwert politischer Reden in der heutigen Zeit, gerade vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit dem wiedererstarkten Rechtsextremismus und rechtsextremistischer Rhetorik: "Ohne Reden geht es nicht in der Demokratie. Es wird immer schwieriger." Auch Gesten könnten helfen, wenn Worte nicht ausreichten.



Bundespräsident Steinmeier hatte beim Holocaust-Forum zum Gedenken an die Befreiung von Auschwitz vor 75 Jahren in Yad Vashem eine Rede gehalten. Vor Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern hatte er versichert, den Antisemitismus in Deutschland zu bekämpfen, das jüdische Leben zu schützen und weiterhin an der Seite Israels zu stehen.