Der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, Goldschmidt, hält die Erinnerung an den Holocaust heute für wichtiger denn je.

Der Oberrabbiner von Moskau sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), in einer Welt, in der die Wahrheit immer öfter umstritten sei, wachse auch die Gefahr einer Leugnung des Holocausts. Goldschmidt kritisierte zugleich, die sozialen Medien täten nicht genug, um Hass, Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie zu stoppen.



In Israel erinnern heute Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern an die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau vor 75 Jahren. Auf dem "Holocaust-Forum" wird Bundespräsident Steinmeier als erstes deutsches Staatsoberhaupt in der Gedenkstätte Yad Vashem eine Rede halten.