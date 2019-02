Der AfD-Abgeordnete Witt ist bei der Wahl ins Kuratorium der Stiftung für das Berliner Holocaust-Denkmal zum dritten Mal gescheitert.

Bei der Abstimmung im Bundestag verfehlte er die erforderliche Mehrheit deutlich. Die Mitglieder, die der Bundestag in das Kuratorium entsendet, wurden im November gewählt. Witt war bereits damals und Ende Januar ein zweites Mal durchgefallen. Die AfD will trotzdem an ihm festhalten.



Das Kuratorium entscheidet über alle grundsätzlichen Fragen, die zum Aufgabenbereich der Stiftung gehören. Neben dem Bundestag gehören dem Gremium auch Vertreter der Bundesregierung, des Landes Berlin und des Zentralrats der Juden in Deutschland an.