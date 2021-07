Bundespräsident Steinmeier hat seine Israel-Reise mit einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem fortgesetzt. In das Gästebuch schrieb er unter anderem wörtlich: "Aus der deutschen Verantwortung für die Shoah verpflichten wir uns: Nie wieder!".

Steinmeier rief zudem zum Wachhalten der Erinnerung um der Ermordeten und der künftigen Generationen willen auf. Anschließend nahm Steinmeier an einer Gedenkfeier in der "Halle der Erinnerung" teil und legte zur Erinnerung an die sechs Millionen jüdischen Opfer des Holocaust einen Kranz nieder.

Rivlin: Deutschland ist wichtiger Partner im Kampf gegen Antisemitismus

Der Bundespräsident wurde vom scheidenden israelischen Präsidenten Rivlin begleitet, der ihn zuvor an seinem Amtsitz begrüßt hatte. Dabei würdigte Rivlin Deutschland als wichtigen Partner im Kampf gegen Antisemitismus und Hass. Es sei von großer symbolischer Bedeutung, dass Steinmeier das letzte Staatsoberhaupt sei, das er empfange, erklärte Rivlin.



Steinmeier zeichnete in seiner Rede den Weg der Freundschaft zu Rivlin nach. Zugleich bekräftigte er mit Blick auf den Nahost-Konflikt, dass es aus seiner Sicht langfristig keine Alternative zu einer Zwei-Staaten-Lösung gebe. Derzeit gehe es aber erst einmal darum, ein Mindestmaß an Vertrauen zwischen Israel und den Palästinensern herzustellen.



Steinmeier trifft heute auch Rivlins gewählten Nachfolger Herzog. Geplant ist zudem ein Treffen mit der neuen Regierung von Ministerpräsident Bennett und dessen Koalitionspartner Lapid.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.