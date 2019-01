Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in Polen der Opfer gedacht. Laschet legte am Gedenkort der "schwarzen Wand" mit einer Gruppe jüdischer, muslimischer und christlicher junger Menschen einen Kranz nieder.

Auschwitz war am 27. Januar 1945 von Soldaten der Roten Armee befreit worden. In Jerusalem empfing der israelische Präsident Rivlin Freiwillige der deutschen Aktion Sühnezeichen und Holocaust-Überlebende. Es könne nie Vergebung für die Verbrechen der Nazis gegen das jüdische Volk geben, sagte Rivlin. Aber es könne eine Versöhnung geben zwischen dem deutschen Volk und dem jüdischen Volk heute.



Bundesaußenminister Maas warb für neue Ansätze in der Auseinandersetzung mit NS-Verbrechen. Erinnerungsorte müssten auch Lernorte sein, schrieb der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". Für junge Menschen sei etwa die Pogromnacht zeitlich weit entfernt. Das verändere das Gedenken und schaffe mehr Distanz. Die Geschichte müsse deshalb von einem Erinnerungs- zu einem Erkenntnisprojekt werden. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, griff die AfD an. Diese habe den parteiübergreifenden Konsens der Demokraten aufgekündigt, die Erinnerungskultur nicht zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu machen, sagte Klein im Deutschlandfunk. Mit Blick auf Äußerungen des thüringischen AfD-Fraktionsvorsitzenden Höcke sprach Klein von einem sekundären Antisemitismus. Forderungen wie die nach einer - Zitat - erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad rüttelten an den Grundfesten der Demokratie.



Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust wird seit 1996 in Deutschland und seit 2005 international als Gedenktag begangen.