Zum morgigen Holocaust-Gedenktag hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, der AfD einen Angriff auf die Erinnerungskultur in Deutschland vorgeworfen.

Die Partei habe den parteiübergreifenden Konsens der Demokraten aufgekündigt, die Erinnerungskultur nicht zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu machen, sagte Klein im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Mit Blick auf Äußerungen des thüringischen AfD-Fraktionsvorsitzenden Höcke sprach Klein von einem sekundären Antisemitismus. Forderungen wie die nach einer - Zitat - erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad rüttelten an den Grundfesten der Demokratie. Sie lösten einen direkten sogenannten Schuldabwehrmechanismus aus und eine Schlussstrichmentalität aus, die wirklich gefährlich sei. Darüber hinaus vertrete die AfD viele antisemitische Positionen, betonte Klein. Als Beispiel nannte er die Rufe nach einem Verbot von Beschneidung oder rituellem Schächten. Das sei unabdingbare Voraussetzung für jüdisches Leben.



Jüdisches Leben sei ein integraler Bestandteil deutscher Kultur - und antisemitische Vorfälle - auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze - Angriffe auf die ganze Gesellschaft.



Die AfD weist Vorwürfe des Antisemitismus zurück. Ihr religionspolitischer Sprecher, Münz, sagte im Deutschlandfunk: "Ich sehe keinen Antisemitismus in unserer Partei, im Gegenteil, wir prangern Antisemitismus an. Den einheimischen, aber insbesondere den importierten Antisemitismus."