EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die EU-Staaten aufgefordert, die Minderheit der Roma vor Diskriminierung und Rassismus zu schützen.

Anlass ist der europäische Gedenktag für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma am 2. August. Die Erinnerung an deren Verfolgung führe die Notwendigkeit vor Augen, die Herausforderungen anzugehen, mit denen sie auch heute noch konfrontiert seien und die allzu oft übersehen würden, erklärte von der Leyen in Brüssel. Alle 27 EU-Staaten müssten sich dazu verpflichten, soziale Gerechtigkeit und Gleichheit in jeder Hinsicht zu erreichen. Die Erklärung wurde gemeinsam mit den zuständigen EU-Kommissarinnen Jourova und Dalli veröffentlicht. Unter den Nationalsozialisten waren im besetzten Europa während des zweiten Weltkrieges etwa 500.000 Sinti und Roma ermordet worden.



Auch der UNO-Berichterstatter für Minderheiten hatte zuletzt gewarnt, dass die Volksgruppe der Roma seit einigen Jahren immer stärker eingeschüchtert und angegriffen werde. So seien etwa im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie - vor allem über soziale Medien - falsche Gerüchte mit rassistischen Untertönen verbreitet worden.