Gerhard Richter überlässt dem Internationalen Auschwitz Komitee dauerhaft eine Edition seiner "Birkenau"-Bilder.

In einem eigenen Gedenkraum soll der vierteilige Zyklus künftig auf dem Gelände der Internationalen Jugendbegegnungsstätte der polnischen Stadt Oswiecim (Auschwitz) zu sehen sein, teilte das Komitee in Berlin mit. Der Raum werde nach einem Entwurf des Künstlers gebaut. Gezeigt würden die Bilder zusammen mit vier grauen Spiegeln und vier Fotografien, die auf der Grundlage von Originalaufnahmen aus dem deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gefertigt worden seien. Richter erklärte, Oswiecim sei der richtige Ort, um die Bilder permanent zu zeigen. Es gebe noch viele andere Orte dieses Grauens, aber Auschwitz sei als Name zum Symbol für sie alle geworden. Für ihn sei das alles "auch eine Auszeichnung, ein Trost und auch das Gefühl einer erledigten Aufgabe".



Die vier Originalaufnahmen, die 1944 heimlich und unter Lebensgefahr von Häftlingen des Sonderkommandos nahe Gaskammer und Krematorium Nummer 5 im Lager Birkenau gemacht werden konnten, gelten den Angaben zufolge als die einzigen fotografischen Dokumente des Holocaust, in denen die Ermordung und Verbrennung jüdischer Menschen durch die Nazis in Auschwitz festgehalten ist. Für Gerhard Richter waren sie Ausgangspunkt und Grundlage seiner 2014 entstandenen "Birkenau"-Bilder. Seine großformatigen, abstrakten Werke waren seitdem unter anderem in Dresden, Berlin, Moskau und New York ausgestellt.