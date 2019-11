Alle zwei Jahre treffen sich Holocaust-Forscher aus der ganzen Welt zu einem interdisziplinären Kongress. Diesmal findet das Treffen in der kommenden Woche in München statt. Der Fachkongress werde damit erstmals überhaupt außerhalb der USA stattfinden, erklärt Frank Bajohr, Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte (IfZ) in München. Rund 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden erwartet.

Bisher sei das Paradigma einer weltweiten Erinnerung an den Holocaust stark von den USA ausgegangen. Dass der Kongress nun in Europa stattfindet, trägt laut Bajohr der Arbeit der inzwischen zahlreichen Forschungs- und Gedenkstätten in Europa Rechnung. Man wolle eine Brücke in der Forschungsdiskussion im Dreieck "Nordamerika - Europa - Israel" sein.

Transnationale Bezüge wenig erforscht

Im Zentrum des Treffens steht unter anderem der Austausch über neue Forschungsansätze. Lücken in der Erforschung des Holocaust sieht Bajohr vor allem bei transnationalen Verbindungen und Bezügen. Bisher würden in der Holocaust-Forschung nationale, regionale und lokale Perspektiven dominieren. Wenig erforscht seien dagegen Fragen, zum Beispiel, wie die antijüdische Politik der Nationalsozialisten in den verschiedenen europäischen Ländern aufgefasst worden sei.

Dass sich Forscher vernetzen, nennt Bajohr unabdingbar vor dem Hintergrund, dass die Quellen über den Holocaust in 24 verschiedenen Sprachen abgefasst seien. Keiner könne schließlich alle Sprachen beherrschen.

Holocaust-Vermittlung als Tagungsschwerpunkt

Ein weiterer großer Schwerpunkt der Konferenz ist die Vermittlungsarbeit - gerade in Europa ein extrem wichtiges Thema, findet Bajohr. Denn in Europa gibt es viele authentische Orte, an denen Erinnerungsstätten und Dokumentationszentren eingerichtet wurden.

In der heutigen Zeit müsse man auch überlegen, wie sich die Vermittlung des Holocaust in einer Gesellschaft verändert, die zunehmend von Migranten geprägt ist. Den Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben wollten, müsse vermittelt werden, dass das Thema Holocaust in der deutschen Geschichte eine besondere Rolle spielt und damit auch für die Gegenwart des Landes von besonderem interesse ist.