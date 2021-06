Der Streit zwischen Israel und Polen um ein polnisches Gesetzesvorhaben zur Rückgabe des Eigentums von Holocaust-Überlebenden nimmt an Schärfe zu.

Gestern bestellte Israel den polnischen Botschafter ins Außenministerium in Jerusalem ein. Laut israelischem Außenministerium würde sich das Gesetzesvorhaben bei 90 Prozent der Forderungen von Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachkommen auf Rückgabe von Eigentum negativ auswirken. Das Ministerium fordert von der polnischen Regierung, den Gesetzgebungsprozess zu stoppen und den Dialog über Entschädigungen wieder aufzunehmen.



Als Reaktion hatte die polnische Regierung ihrerseits den Leiter des israelischen Konsulats in Polen wegen "Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines fremden Staates" vorgeladen. Zuvor hatte der polnische Regierungschef die Kritik zurückgewiesen. Polen werde mit ihm als Ministerpräsident - so Morawiecki wörtlich - "sicherlich nicht für die deutschen Verbrechen zahlen".

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.