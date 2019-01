Der AfD-Bundestagsabgeordnete Witt ist mit seiner Kandidatur für das Kuratorium des Holocaust-Mahnmals erneut gescheitert.

In einer geheimen Wahl erhielt der 59-Jährige im Parlament 203 von 651 abgegebenen Stimmen. Witt gilt als Vertreter des gemäßigteren Teils der AfD, die sich vom rechten Rand der Partei distanzieren. Die AfD hatte Witt bereits im November für das Amt vorgeschlagen.



In der Regel entsenden alle Bundestagsfraktionen einen Abgeordneten in das Kuratorium der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Das Gremium bestellt unter anderem den Direktor und den Beirat.