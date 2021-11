Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer möchte mit Blick auf die NS-Zeit jungen Deutschen die Schuldgefühle nehmen.

"Ihr sollt nicht vergessen, aber euch nicht schuldig fühlen", sagte die 99-Jährige der Katholischen Nachrichten-Agentur in Berlin. "Ich reiche euch die Hand". Ihre Entscheidung vor rund zehn Jahren aus New York in ihre Geburtsstadt Berlin zurückzukehren, sei der beste Entschluss gewesen, den sie je getroffen habe. Sie habe hier ein "unbeschreibliches Gefühl der Heimat" und fühle keine Bitterkeit.



Einige ihrer amerikanischen Freunde hätten das nicht verstanden. Sie hätten gesagt, wie könne sie in das Land der Täter zurückgehen. Margot Friedländer dazu: "Ich antwortete dann: Wohin ich zurückgehe, da sind keine Täter." Dies sage sie auch den jungen Menschen, denen sie als Zeitzeugin über ihre Geschichte berichte. Über antisemitische Übergriffe im heutigen Deutschland und den Zuspruch für rechts stehende Parteien sei sie "sehr traurig, allerdings nicht überrascht."



Margot Friedländer wird am 5. November 100 Jahre alt.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.