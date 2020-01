In Berlin-Marzahn war die Polizei mit rund 60 Beamten bei einer Veranstaltung zum Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus im Einsatz.

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, kam es am Rande zu tumultartigen Szenen. Rund 200 Teilnehmern an einer von der "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten" organisierten Kundgebung sei der Zutritt zum Friedhof verwehrt worden. Die Organisation nannte es eine "Verhöhnung der Opfer", dass auch Vertreter der AfD an der Gedenkveranstaltung teilnahmen.



Das jährliche Gedenken wird von der Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf und dem örtlichen Heimatverein veranstaltet. Ein Ausschluss der im Bezirksparlament vertretenen AfD sei deshalb nicht möglich, heißt es.



Der Bundesvorsitzende der Linkspartei, Riexinger, warf der Polizei Versäumnisse vor. Die Beamten hätten das Gedenken von Opfern des Holocaust verhindert, damit die AfD die Opfer der Shoah verhöhnen könne, schrieb er auf Twitter. Der Berliner AfD-Abgeordnete Lindemann bezeichnete - laut "Tagesspiegel" - die Demonstranten als "gewaltbereite Antifa-Störer".