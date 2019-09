Die Holocaust-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch hat den Deutschen Nationalpreis erhalten.

Bundespräsident Steinmeier würdigte in seiner Laudatio in Berlin den Einsatz der deutsch-britischen Musikerin gegen Judenhass und Ausgrenzung. Die heute 94 Jahre alte Lasker-Wallfisch wurde 1943 im Konzentrationslager Auschwitz und später im Lager in Bergen-Belsen interniert, wo sie die Befreiung durch britische Soldaten erlebte. Kurz darauf wanderte sie nach London aus. Seit 25 Jahren spricht Lasker-Wallfisch in deutschen Schulen über die Gräuel der Nazi-Zeit.



Der Deutsche Nationalpreis wird seit 1997 vergeben. Er ist in diesem Jahr mit 30.000 Euro dotiert.