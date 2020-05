Die Holocaust-Überlebende Dorota Flug ist tot.

Wie das Internationale Auschwitz-Komitee mitteilte, starb sie im Alter von 94 Jahren in Jerusalem. Flug hatte sich in Deutschland seit den 80er Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Noah für die Entschädigung und Versorgung von Holocaust-Überlebenden eingesetzt. Sie selber war während der Herrschaft der Nationalsozialisten in den Konzentratrionslagern Auschwitz und Bergen-Belsen interniert. Der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Heubner, nannte Dorota Flug eine Botschafterin der Erinnerung. Die Deutschen hätten ihr viel zu verdanken.