Überlebende des Holocaust sehen in Deutschland gefährliche Entwicklungen und Vernetzungen des Rechtsextremismus.

Anlass für die Erklärung des Internationalen Auschwitz Komitees sind die jüngsten Äußerungen von Verfassungsschutzchef Haldenwang. Er sprach in der "Süddeutschen Zeitung" von einer neuen Dynamik im Rechtsextremismus und kündigte an, mehr Agenten für den Kampf gegen Rechts bereitzustellen. Der Vizepräsident des Auschwitz Komitees, Heubner, erklärte, es scheine so, dass Haldenwang in der Realität angekommen sei. Vor allem müsse der Verfassungsschutz erkennen, dass die AfD trotz aller Distanzierungsspektakel das Motivationszentrum für den rechtsextremen Raum in Deutschland bleibe.