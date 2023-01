Margot Friedländer erhält den Bundesverdienstkreuz 1. Klasse von Berlins Regierender Bürgermeisterin Giffey. (AP/dpa/Michael Sohn)

Berlins Bürgermeisterin Giffey verlieh Friedländer die Auszeichnung im Roten Rathaus. Die Holocaust-Überlebende gebe in bewundernswerter Weise Zeugnis von ihrem Leben und damit auch von der Verfolgung im nationalsozialistischen Berlin und dem Schicksal ihrer Familie, betonte Giffey.

Glückliche Kindheit in wohlhabender Familie

Margot Friedländer, geboren im Jahr 1921 als Margot Bentheim, wächst in der wohlhabenden jüdischen Familie eines Berliner Kaufmanns auf. Ihre glückliche Kindheit endet 1933, als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen. Im Jahr 1937 erlebt sie die Scheidung ihrer Eltern und 1943 die Deportation ihres Bruders und ihrer Mutter. Die beiden sterben in Auschwitz. Die Mutter hinterlässt ihrer Tochter eine geheime Botschaft mit dem Wortlaut: "Versuche dich zu retten."

Margot ist zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt. Sie ändert ihr Aussehen und taucht unter. 15 Monate lang gelingt es ihr, sich zu verstecken. Bei einer Ausweiskontrolle wird sie allerdings entdeckt und ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert.

Im Konzentrationslager trifft sie Adolf Friedländer, ihren späteren Ehemann. Noch im Lager traut ein Rabbi die beiden. Nach der Befreiung wandert das Paar in die USA aus. Adolf Friedländer kehrt nicht mehr nach Deutschland zurück. Als er stirbt, schreibt Margot ihre Geschichte auf, besucht erstmals wieder ihre Geburtsstadt Berlin und zieht 2010 wieder dorthin zurück.

Aufklärung über Antisemitismus

Immer wieder berichtet Friedländer aus ihrem Leben und erinnert an das dunkle Kapitel der deutschen Geschichte. Ihr Appell richtet sich vor allem an die jungen Menschen. "Ihr müsst die Zeitzeugen sein, die wir nicht mehr lange sein können", unterstreicht sie in ihren Vorträgen. Sie ruft dazu auf, alle Menschen zu respektieren, egal welcher Hautfarbe oder Religion.

Nach der Übergabe des Bundesverdienstkreuzes soll eine Skulptur von Friedländer im Roten Rathaus in Berlin präsentiert werden. Die 101 Jahre alte Friedländer war bereits vor elf Jahren mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. 2016 erhielt sie den Verdienstorden des Landes Berlin.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.