Der Holocaust-Überlebende Guy Stern setzte sich für Verständigung und Aufklärung ein. (picture alliance/dpa)

Der in Hildesheim geborene Stern starb im Alter von 101 Jahren in Detroit in den USA. Die niedersächsische Landtagspräsidentin Naber würdigte sein unermüdliches Engagement für Aufklärung, für Verständigung und gegen Antisemitismus. Guy Stern wurde 1922 unter dem Namen Günter Stern als Kind einer jüdischen Familie geboren. Mit 15 Jahren floh er in die USA, seine Eltern und zwei Geschwister wurden ins Warschauer Ghetto deportiert und von den Nationalsozialisten ermordet.

