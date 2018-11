Viele junge Menschen in Deutschland wissen offenbar nur wenig über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg.

Laut einer Umfrage des US-Fernsehsenders CNN schätzen rund 40 Prozent der 18- bis 34-Jährigen, dass sie "wenig" oder "gar nichts" darüber wissen. In ganz Europa schätzten die Befragten ihren Kenntnisstand ähnlich ein. Etwa jeder 20. Europäer hat noch nie etwas über die systematische Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten gehört.



Die Ergebnisse der CNN-Umfrage haben in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem Besorgnis ausgelöst. Offenbar blieben viele fest verwurzelte, hasserfüllte antisemitische Einstellungen in der europäischen Zivilisation bestehen, teilte die Gedenkstätte mit. Damit zeige sich die dringende Notwendigkeit, die Bildungsangebote zum Thema Holocaust zu stärken.