Der Mitbegründer des Klimaprotestbündnisses Extinction Rebellion (XR), Hallam, sorgt mit Äußerungen über den Holocaust für Empörung. In einem "Zeit"-Interview nannte er die systematische Ermordung von Millionen Juden "nur einen weiteren Schwachsinn in der menschlichen Geschichte". Der deutsche Ableger von XR erklärte, Hallam sei ihnen nicht mehr willkommen.

Hallam sagte der "Zeit", Genozide habe es in den vergangenen 500 Jahren immer wieder gegeben. Deshalb könnte man sagen, dass es sich um ein "fast normales Ereignis" handle. Der Brite verwies auf Gräueltaten der Belgier im späten 19. Jahrhundert im Kongo. Es gebe zwar unterschiedliche Meinungen darüber, ob der Holocaust einzigartig sei oder nicht. Für ihn sei er aber "just another fuckery in human history".

"Hallams Aussagen sind nicht tragbar"

Der deutsche XR-Ableger erklärte, was Hallam gesagt habe, sei verharmlosend und relativierend und für Extinction Rebellion Deutschland nicht tragbar. Seine Worte seien nicht mit der deutschen Bewegung abgestimmt gewesen. Sie wirft Hallam vor, seit Monaten intern zu polarisieren.



Bundesaußenminister Maas schrieb auf Twitter, der Holocaust sei mehr als Millionen Tote und grausame Foltermethoden. Juden industriell zu ermorden und ausrotten zu wollen, sei einzigartig unmenschlich.

"Unfassbar", "klarer Antisemitismus"

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Steineke nannte Hallams Äußerungen auf Twitter unfassbar und "klaren Antisemitismus". Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Buschmann, schrieb in dem Kurznachrichtendienst, Hallam und AfD-Parteichef Gauland träfen sich in ihrer Verharmlosung des Holocaust. "Es zeigt sich: Radikale Linke und Rechte sind sich in ihren Positionen oft näher, als sie denken."



Die Ullstein Verlage kündigten an, die Veröffentlichung von Hallams neuem Buch zu stoppen.