Das wollten die Veranstalter der Vierschanzentournee sicher verhindern: eine Hängepartie unmittelbar vor dem Start des ersten Springens. Lange war die Frage ungeklärt, ob die polnischen Springer nach einem positiven Fall im Team starten dürfen oder in Quarantäne bleiben müssen. Ein beispielloses Hin und Her zwischen Mannschaft, Veranstalter und Behörden. Starterlaubnis ja, dann wieder nicht, schließlich wieder doch.

Erst heute, sechs Stunden vor dem Beginn des ersten Springens, war klar, die polnischen Springer um Titelverteidiger Dawid Kubacki dürfen wirklich antreten. Nachdem sie mehrere negative Tests vorgewiesen hatten, wurde die Qualifikation von gestern komplett annulliert. Alles wertlos, die sechs polnischen Springer durften starten und mit ihnen dann gleich alle anderen, auch die schon Ausgeschiedenen.

Warum diese Häufung beim Skispringen?

Für alle Beteiligten unschön und ärgerlich. Mehr als nur eine Randnotiz ist die Einmischung der Politik, das Konsulat fragte beim Veranstalter nach. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki twitterte, man dürfe diese schreiende Ungerechtigkeit nicht zulassen. Man stelle sich für einen Moment vor, Bundeskanzlerin Angela Merkel hätte sich öffentlich eingemischt in die Frage, ob Deutschlands beste Skispringer an den Start gehen dürfen oder nicht.

Eine Frage bleibt aber in jedem Fall: Warum hat das Skispringen so ein Problem mit Corona-Fällen? Warum ausgerechnet in dieser Individualsportart, die draußen an der frischen Luft betrieben wird? Eigentlich hat Skispringen doch gemessen an Pandemie-Maßstäben viel bessere Rahmenbedingungen als andere Sportarten. Und doch diese Häufung der Fälle: alleine acht aus dem österreichischen Team, darunter der Trainer und eigentlich alle Topspringer um Stefan Kraft, Karl Geiger, frisch gebackener Skiflug-Weltmeister aus Deutschland, oder auch der Renndirektor des Weltverbands, Sandro Pertile, um nur die prominentesten Fälle zu nennen.

Die undichte Blase

Eine Erklärung haben die Verantwortlichen nicht, die Vermutung liegt aber nahe, dass die so oft in diesem Jahr bemühte Blase um die Sportler und das Team drumherum längst nicht so dicht ist wie erhofft. Vorbild für alle Sportarten auf der Welt ist wohl die Bubble, wie sie die nordamerikanische Profi-Basketball-Liga NBA im Herbst praktiziert hat. Drei Monate strikt abgeriegelter Campus in Florida, niemand durfte rein, niemand raus, keine Familienbesuche, nichts. Ergebnis: kein einziger Corona-Fall.

Das ist im Wintersport-Zirkus, gerade im Skispringen, unmöglich umzusetzen. Jede Woche eine andere Schanze, meist ein anderes Land, jetzt kulminiert in der Tournee. Vier Springen an vier Orten in zwei Ländern in zehn Tagen, dazu Training und Qualifikationen, Springer, Trainer und Betreuer aus 16 Nationen. Diese Bubble kann gar nicht so abgeschlossen sein wie im Basketball.

Am Beispiel der Vierschanzentournee zeigt sich gut, welche Probleme der Spitzensport in der Pandemie hat bis hin zur Sinnfrage: Muss das wirklich sein aktuell?

Wettkämpfe am seidenen Faden

In den anderen Tourneeorten Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen hat man sicher mit bangem Blick das Chaos von Oberstdorf verfolgt. Im Sinne des Sports ist es auf jeden Fall nicht, wenn Wettkämpfe und die Ergebnisse am seidenen Faden positiver oder negativer PCR-Tests hängen und Starterlaubnisse von behördlichen Genehmigungen oder Verboten abhängen.

