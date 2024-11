Bundesliga

Die Mainzer Danny da Costa (l.) und Robin Zentner nach dem Sieg. (Axel Heimken / dpa / Axel Heimken)

Mainz ging in der ersten Halbzeit durch Amiri in Führung. Kurz darauf erhöhte Burkhardt per Strafstoß auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel sogte der Ex-Kieler Lee mit einem weiteren Treffer für die Vorentscheidung.

Kiel ist weitehin Vorletzter der Tabelle und hat nach elf Spielen nur fünf Punkte auf dem Konto. Die Rheinhessen verbesserten sich auf Platz sieben.

Im zweiten Sonntagsspiel stehen sich derzeit Borussia Mönchengladbach und der FC St. Pauli gegenüber.

