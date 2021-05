Holstein Kiel hätte heute Geschichte schreiben und als erster Club Schleswig Holsteins die erste Bundesliga erreichen können. Doch der bisherige Tabellenzweite der zweiten Bundesliga verlor am letzten Spieltag 2:3 gegen SC Darmstadt 98 und rutschte damit hinter dem VfL Bochum und der SpVgg Greuther Fürth auf Platz drei. Und das, obwohl sich Holstein Kiel nach zwei Corona-Quarantänephasen in sechs Wochen zuletzt überzeugend zurückgemeldet hatte.

Nun muss der Verein also in die Relegation: mal wieder, denn 2018 trat Holstein Kiel bereits in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg an - und scheiterte. Doch die Ausgangslage sei diesmal eine andere, sagte Holsteins Manager Wolfgang Schwenke in der Sendung "Sport am Sonntag".

"Köln ist anders einzuschätzen als Wolfsburg"

Denn diesmal heißt der Relegations-Konkurrent FC Köln: "Wolfsburg war David gegen Goliath. Köln ist auch eine sehr, sehr gute Mannschaft mit Sicherheit, aber anders einzuschätzen als Wolfsburg".

Ans Geschichte schreiben denken will Schwenke allerdings nicht - noch nicht: "Das wird auf dem Rasen entschieden. Das können wir uns noch so wünschen und noch so erzählen, wie toll das wäre. Letztlich müssen wir sportlich die Hürde nehmen. Und daran werden wir alles dransetzen. Und wenn es soweit ist, freuen wir uns." Das Hinspiel der Relegation findet am 26. Mai in Köln statt, das Rückspiel am 29. Mai in Kiel.

Noch vor zehn Jahren hat Holstein Kiel in der vierten Liga gespielt. Auf dem Weg nach oben habe der Verein zum einen von treuen Sponsoren profitiert. Zum anderen habe der Verein auch gute Entscheidungen getroffen: "Ich glaube, wir haben viele Dinge im Wirtschaftlichen und Sportlichen richtig gemacht und uns peu à peu von Jahr zu Jahr entwickelt." Holstein Kiel sei ein kleiner, aber gesunder Verein und auf diese Entwicklung sei er stolz, sagte Schwenke.