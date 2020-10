Die Pläne von Arbeitsminister Heil für einen Rechtsanspruch auf Homeoffice stoßen beim Koalitionspartner CDU auf Vorbehalte.

Einen echten Rechtsanspruch könne es nicht geben, sagte der Arbeits- und Sozialexperte der Unions-Bundestagsfraktion, Weiß, der Nachrichtenagentur AFP. Dann würde die Arbeitnehmerschaft aufgeteilt in jene, die ihre Arbeit zuhause verrichten könnten, und jene, bei denen das nicht gehe. Es müsse aber immer gleiches Recht für alle gelten, so der CDU-Politiker. Er rief die Arbeitgeber zugleich zu mehr Offenheit gegenüber den Wünschen nach mobiler Arbeit auf.



Unterstützung für seine Pläne erhielt Heil heute vom Vorsitzenden der SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, Kutschaty. Man habe in der Corona-Krise gesehen, dass die Arbeit von zu Hause aus hervorragend funktioniere, sagte Kutschaty im Deutschlandfunk. Er fände es gut, wenn es einen Rechtsanspruch gäbe, eine bestimmte Zahl von Tagen im Homeoffice zu arbeiten. Dies würde die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern und Pendlerinnen und Pendler entlasten. Auch könne man so eine Menge für die Umwelt tun.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 04.10.)

+ Weltweit Rekord-Zahlen bei Corona-Neuinfektionen (Stand: 04.10.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 25.09.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Symptome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 04.10.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 02.10.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.