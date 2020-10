Die Pläne von Arbeitsminister Heil für einen Rechtsanspruch auf Homeoffice stoßen beim Koalitionspartner CDU auf Vorbehalte.

Einen echten Rechtsanspruch könne es nicht geben, sagte der Arbeits- und Sozialexperte der Unions-Bundestagsfraktion, Weiß, der Nachrichtenagentur AFP. Dann würde die Arbeitnehmerschaft aufgeteilt in jene, die ihre Arbeit zuhause verrichten könnten, und jene, bei denen das nicht gehe. Es müsse aber immer gleiches Recht für alle gelten, so der CDU-Politiker.



Unterstützung für seine Pläne erhielt Heil vom Vorsitzenden der SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, Kutschaty. Man habe in der Corona-Krise gesehen, dass die Arbeit von zu Hause aus hervorragend funktioniere, sagte Kutschaty im Deutschlandfunk. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf werde dadurch erheblich erleichtert.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.