Der Deutsche Gewerkschaftsbund drängt auf klare Regeln für das Arbeiten im Homeoffice.

DGB-Chef Hoffmann sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man erlebe aktuell, dass Arbeitszeiten im Homeoffice in der Regel überhaupt nicht erfasst würden. Dabei leisteten die Beschäftigten in Deutschland heute schon jährlich eine Milliarde Überstunden, die nicht bezahlt würden. Das sei Lohndiebstahl, der noch verstärkt werde, wenn es keine vernünftigen Regeln gebe. Hoffmann erklärte, die Gestaltung der digitalen Arbeitswelt werde eine der großen Aufgaben nach der Corona-Pandemie sein. Er forderte ein Recht auf Homeoffice. So könne man die Chancen der Digitalisierung nutzen.



Laut einer bis Mitte März befristeten Verordung von Arbeitsminister Heil müssen Arbeitgeber Homeoffice überall dort möglich machen, wo es die Tätigkeiten zulassen. Pläne des SPD-Politikers für ein Recht auf Homeoffice-Tage sind am Widerstand der Unionsfraktion gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.