Weite Teile der deutschen Wirtschaft sind nach Einschätzung der Versicherer nicht ausreichend gegen Cyber-Risiken im Homeoffice gerüstet.

Der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes, Asmussen, erklärte, bislang hätten nur acht Prozent der Unternehmen, in denen mobil gearbeitet werde, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzregeln überarbeitet. Lediglich sieben Prozent hätten in zusätzliche IT-Sicherheit investiert - und das, obwohl die Corona-Pandemie schon anderthalb Jahre dauere. Wer seine Prozesse jetzt noch nicht an die neue Situation angepasst habe, handele fahrlässig und lade Cyberkriminelle und Betrüger geradezu ein, sagte Asmussen.



Zahlen zu den Schäden durch Cyberkriminalität im Homeoffice liegen den Versicherern noch nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.