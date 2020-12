Wer während der Corona-Krise von zu Hause aus arbeitet, soll seine Ausgaben leichter in der Steuererklärung geltend machen können.

Der Bundestag beschloss am Abend eine Homeoffice-Pauschale von maximal 600 Euro im Jahr. Sie soll für 2020 und 2021 gelten. Pro Tag am Heim-Schreibtisch könnten demnach fünf Euro für bis zu 120 Tage angerechnet werden. Damit die Regelung in Kraft treten kann, muss am Freitag noch der Bundesrat zustimmen.



Zuvor hatte der Bundestag mit großer Mehrheit ein Gesetz für mehr Arbeitsschutz in der Fleischindustrie verabschiedet. Damit ist es ab dem 1. Januar verboten, in Schlachthöfen und Fleischverarbeitungsbetrieben Mitarbeitende über Werksverträge anzustellen. Zum 1. April soll auch Leiharbeit größtenteils verboten werden. Unternehmen müssen künftig Mitarbeitende direkt beschäftigen. Sie sind damit auch für die Einhaltung von Mindestlohn, Sozialversicherung und Arbeitsschutz verantwortlich.



Antworten auf diverse Fragen zur Homeoffice-Pauschale beantworten wir hier.

