In Berlin hat ein Mann nach Polizeiangaben ein lesbisches Paar angegriffen.

Er soll die beiden Frauen im Alter von 18 und 21 homophob beschimpft und ins Gesicht geschlagen haben. Der Polizei sagte der Mann, er habe sich nur verteidigt und deutete auf Kratzer an seinem Kopf.



Am Pfingstwochenende hatte eine Prügelattacke auf ein lesbisches Paar in einem Londoner Doppeldeckerbus Aufsehen erregt. Fünf Verdächtige im Alter von 15 bis 18 Jahren sollen die aus den USA und Uruguay stammenden Frauen bereits am 30. Mai mit homophoben Sprüchen beschimpft und krankenhausreif geschlagen haben. Eine der Frauen veröffentlichte ein Bild von sich und ihrer Freundin nach dem Vorfall auf Facebook. Die Aufnahme mit den blutverschmierten Gesichtern erregte auch über Großbritannien hinaus großes Aufsehen. Sowohl Premierministerin May als auch Londons Bürgermeister Khan verurteilten den Angriff. Die Verdächtigen müssen sich Anfang Juli zu einem Termin melden, teilte Scotland Yard mit.



Nach Polizei-Statistiken haben die gemeldeten homophoben Angriffe in der britischen Hauptstadt deutlich zugenommen: Die Zahl der Fälle stieg demnach von 1.488 im Jahr 2014 auf 2.308 im vergangenen Jahr. Auch in Deutschland hatte die Zahl der Übergriffe auf Homosexuelle zuletzt massiv zugenommen.